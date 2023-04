Juventus-Inter per svoltare: Inzaghi non può fallire (di nuovo)

L’andata della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter in programma domani è una partita da non sbagliare per Inzaghi

OBIETTIVO NON FALLIRE – Domani l’Inter torna subito in campo per provare a dimenticare la decima sconfitta in campionato contro la Fiorentina. Il derby contro la Juventus rappresenta una sfida affascinante e da non fallire. La Coppa Italia rimane un obiettivo al pari dei nerazzurri, anche per bissare il successo ottenuto lo scorso anno. Inzaghi dovrà affidarsi ai suoi giocatori, che nelle notti di Coppa hanno dimostrato di saper giocare un calcio fatto di intensità e intelligenza, a differenza di quanto si vede ultimamente in campionato. Nonostante le defezioni – su tutte quella di Calhanoglu – i nerazzurri possono ottenere un risultato positivo anche fuori casa. Per quanto riguarda le scelte di formazione, è probabile che Lautaro Martinez torni tra i titolari, così come Dzeko. Per il resto, scelte quasi obbligate per Inzaghi.

ATTEGGIAMENTO – Per ottenere un buon risultato all’Allianz Stadium, l’approccio alla gara sarà fondamentale. Soprattutto, Inzaghi dovrà essere bravo nella lettura della gara nel caso in cui i suoi dovessero andare sotto. La tendenza dell’ultimo periodo deve essere interrotta per non finire negativamente – e anzitempo – la stagione, che a dispetto delle ultime sconfitte, può ancora regalare soddisfazioni. Inzaghi non può quindi fallire – nuovamente – per tentare di salvare una stagione ancora in bilico.