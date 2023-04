Moratti: «Inter, con la Fiorentina sembrava amichevole! Manca grinta»

Massimo Moratti, intervenuto a Radio Anch’io sport, ha analizzato il momento dell’Inter reduce dalla sconfitta in casa contro la Fiorentina. Un focus, inoltre, su Inzaghi e su un possibile ritorno di Conte

SCONFITTA − Moratti analizza la sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina: «Inzaghi problema? Chi lo sa. Rappresenta il problema comunque perché è l’allenatore e si è preso la responsabilità. Purtroppo i risultati non gli danno ragione. Quello che mi è dispiaciuto non è il risultato, ma la mancanza di grinta. Sembrava una partita amichevole bellissima, ma non c’era quel “devo vincere a tutti i costi”. Non l’ho visto questo. Una partita molto importante ed è importante che l’Inter faccia punti per andare in Champions League la prossima stagione».

RITORNO − Moratti parla di un possibile ritorno di Conte ed analizza il momento di Lukaku: «Conte? Come allenatore ha dimostrato di essere talmente bravo con noi che dire il contrario non si può. Certamente sarebbe quello che garantisce di più una vittoria. Lukaku, influisce la Nazionale? Non lo so, dipende dallo stato di forma. Il belga non è ancora in forma. Il calciatore non ha perso le sue qualità ma che fisicamente in questo momento non regge. Ma qualche cosa di più si può fare certamente.

BENE− Moratti dice la sua sulla questione Juventus: «Allegri si sta comportando molto bene. In una situazione del genere per tutti ha collezionato tanti punti. Quello che succederà non lo so, ma certamente la sua parte l’ha fatta molto molto bene».

DIFFERENZE − Moratti parla della sorprendente goleada del Milan in casa del Napoli: «Ieri c’è Una sorpresa per il Napoli, ma se fosse arrivata in Champions League sarebbe stato peggio. Si prepara una partita difficile per i quarti col Milan in maniera molto seria, perché ha capito che i rossoneri sono forti. Poi il Milan, tradizionalmente si muove bene in Coppa. Un segnale positivo per il Napoli».

FUTURO – Moratti parla del futuro di Inzaghi: «Inzaghi? Ho cambiato troppi allenatori, il mio è un esempio negativo. Certo abbiamo delle partite difficile, la squadra dovrebbe rimanere concentrata e non subire shock. Allo stesso tempo dovrebbe subire una sveglia. All’Inter sono bravi, arriveranno a trovare una soluzione».

SEMIFINALE – Infine, l’ex presidente Moratti, indica l’avversario “preferito” per l’Inter per un’eventuale semifinale di Champions League: «Avversario semifinale? Non lo so, io devo dire il Napoli perché è la squadra nuova di quest’anno. Sarebbe più entusiasmante».