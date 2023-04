Juventus-Inter, Inzaghi ‘scongela’ Asllani? Non l’unica novità – CdS

L’Inter, reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina, sfiderà domani sera la Juventus per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Inzaghi potrebbe schierare Asllani dal 1′.

SCELTE – L’Inter è attesa dalla trasferta di Torino contro la Juventus. Domani sera, infatti, andrà in scena la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro i bianconeri. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport per Inzaghi arrivano buone notizie dall’infermeria: Dimarco è tornato a lavorare in gruppo e sarà a disposizione del tecnico per la sfida contro i bianconeri. Rispetto al match contro la Fiorentina il tecnico dovrebbe optare per qualche cambio, senza però operare un massiccio turnover. In porta potrebbe trovare spazio Handanovic, a centrocampo al posto di Brozovic il tecnico potrebbe decidere di “scongelare” Asllani e concedere al centrocampista albanese una chance dal 1′.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno