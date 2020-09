Suarez via, il Barcellona cerca l’attaccante ma non sarÃ  Lautaro Martinez

Suarez via, il Barcellona cerca l’attaccante ma non...

Suarez via, il Barcellona cerca l’attaccante ma non sarà Lautaro Martinez

Lautaro Martinez Inter-Napoli

Suarez è un giocatore dell’Atletico Madrid (vedi articolo). Adesso il Barcellona dovrà trovare almeno un attaccante per sostituire così l’uruguaiano. Secondo Mundo Deportivo l’intenzione del club sarebbe quella di acquistare non uno ma ben due attaccanti, ma tra questi non rientrerebbe Lautaro Martinez.

SOLO INTER – Con la cessione di Luis Suarez all’Atletico Madrid, Ronald Koeman spera di chiudere anche la trattativa in uscita per Braithwaite cercato in Premier League. A quel punto il Barcellona, così come riportato dal quotidiano spagnolo, non avrebbe più né il centravanti puro né il centravanti che gioca nello spazio. L’obiettivo è quello di acquistare due attaccanti ma senza spendere tanti soldi, per questo motivo in automatico escluderebbe un possibile ritorno di fiamma per Lautaro Martinez: Il Barcellona stringe la cinghia all’ultimo buco e lavora su un centravanti giovane, di medio livello – continua Mundo Deportivo – e un centravanti di esperienza, un po’ come Suarez.

