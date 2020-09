Romano: “Milenkovic, la Fiorentina fissa il prezzo. L’Inter c’Ã¨, il Milan…”

Romano: “Milenkovic, la Fiorentina fissa il prezzo. L’Inter c’è, il Milan…”

Condividi questo articolo

Photo 196141210

Milenkovic è il primo nome nella lista qualora Milan Skriniar dovesse salutare l’Inter per trasferirsi al Tottenham. Ne è sicuro Fabrizio Romano che parla della possibile trattativa con la Fiorentina (che ha già fissato il prezzo del difensore).

IL SOSTITUTO – Milenkovic seguito da Inter e Milan, quest’ultimo però non è intenzionato ad accontentare le richieste della Fiorentina. Dalla cessione di Skriniar al suo sostituto, ne parla l’esperto di mercato Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”: «La cessione di Skriniar ad oggi è una possibilità, se ne parla col Tottenham ma tutt’altro che una certezza. Per questo sul fronte viola non ci sono ancora offerte ufficiali dall’Inter. Di certo, i nerazzurri si farebbero trovare pronti e il giocatore è stato informato. Il Milan invece ha fatto sapere che non pagherà 40 milioni, lo apprezza moltissimo ma lo prenderebbe alle sue condizioni, ovvero a cifre più basse. Non a caso nella lista di Maldini e Massara oggi ci sono anche altre possibilità a costi più contenuti. Milenkovic gradisce il Milan come l’Inter, aspetta e spera rispettando Firenze e la Fiorentina. Ma se arriva l’offerta giusta, può partire davvero anche subito».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com