Perisic considerato un nuovo acquisto. L’Inter farÃ  a meno di Emerson?

Perisic considerato un nuovo acquisto. L’Inter farà a meno di Emerson?

Ivan Perisic Inter

Perisic riabbraccia l’Inter e lo fa con grinta e voglia di riscatto (vedi intervista). Il calciatore dopo aver conquistato il Triplete con il Bayern Monaco, punta a fare bene anche con la maglia nerazzurra, dopo che lo società ha deciso di tenerlo. Addio Emerson?

LA FASCIA SINISTRA – Perisic è pronto a rimettersi in gioco con l’Inter dopo aver giocato e vinto in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco. Tornato a Milano dopo il mancato riscatto, l’esterno croato riabbraccia Antonio Conte che nel corso di questa breve preparazione estiva compresa delle tre amichevoli, lo prova esterno di sinistra a tutta fascia, rivalutandone le qualità. La società, in comune accordo con il tecnico, ha deciso di tenerlo, considerandolo praticamente un nuovo acquisto per la fascia sinistra, con possibilità – in casi estremi – di giocare anche da attaccanti. Con il ritorno di Ivan Perisic dunque, Conte ha finalmente l’esterno sinistro a tutta fascia che desiderava, con possibilità di alternarsi ad Ashley Young (utilizzato anche a destra). Il suo ritorno dunque potrebbe escludere Emerson Palmieri dalla lista di Beppe Marotta.