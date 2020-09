Perisic: “Inter, sono tornato e sono felice! Ho visto voglia, fame incredibile”

Perisic Inter

Ivan Perisic ha fatto ritorno all’Inter dopo la stagione in prestito al Bayern Monaco, dove si è laureato Campione di Germania e di Europa. Il croato – intervenuto sui canali social del club nerazzurro (QUI un brevissimo stralcio) – parla degli obiettivi futuri e della sua permanenza in nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni

PRONTO – Ivan Perisic è pronto per la sua nuova avventura all’Inter: «Ho avuto un anno incredibile, ho vinto tre trofei con una grande squadra. All’inizio non è stato facile, ho avuto un po’ di problemi con il primo allenatore. Poi a febbraio ho avuto l’infortunio alla caviglia ma nonostante tutto questo siamo usciti da questa situazione e abbiamo vinto tutto. E’ stato un anno positivo, ora sono tornato e sono contento. Ho due anni di contratto con l’Inter e spero che possiamo fare grandi cose. Sono pronto».

FAME – Perisic fa perno sulla fame di vittorie di tutta la squadra: «I 93′ minuti contro il Pisa? Questa era la prima volta dopo tre mesi dai miei ultimi 90 minuti. Non era facile, serve tempo. Sappiamo tutti che al mister piace lavorare tanto e devo abituarmi, siamo sulla buona strada. Ho visto tanta voglia negli spogliatoi, tutti sono pronti, hanno una fame incredibile. Mi aspetto un anno positivo, l’anno sorso ho seguito quasi tutte le partite dell’Inter, sono stato il primo tifoso. Peccato, perché i miei ex compagni erano vicini alla vittoria in tutte le competizioni».