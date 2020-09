Zancan: “Milenkovic per Skriniar? Ha senso per l’Inter,...

Zancan: “Milenkovic per Skriniar? Ha senso per l’Inter, e un guadagno”

Federico Zancan

Milenkovic per Skriniar potrebbe essere un nuovo cambio in difesa per l’Inter, visto che si parla del Tottenham per lo slovacco (vedi articolo). Il giornalista Federico Zancan ha parlato per Sky Sport di cosa potrebbe comportare questa modifica nel pacchetto arretrato.

PROMOSSO – Questa l’analisi di Federico Zancan: «Milan Skriniar al Tottenham avrebbe molto senso dal punto di vista di José Mourinho. In questo momento ha tre centrali a disposizione, perché a fine stagione è andato via Jan Vertonghen. Sicuramente gli serve un uomo in più per le rotazioni, considerato che il Tottenham dovrebbe giocare l’Europa League e avere tante partite una di fila all’altra. Mourinho sta cercando un centrale e Skriniar potrebbe essere il profilo giusto: ritroverebbe l’assetto a quattro dove può fare meglio. Non si è adattato al gioco di Antonio Conte, nella parte finale della stagione è finito dietro nelle gerarchie e ha giocato pochi minuti nella cavalcata per la finale di Europa League. Nikola Milenkovic per Milan Skriniar avrebbe senso. Antonio Conte vorrebbe un giocatore aggressivo dietro: Milenkovic sicuramente lo è. Ha giocato nei tre di destra e da terzino, scivolando a destra: l’Inter con Milenkovic avrebbe una difesa perfetta con tre uomini, con Alessandro Bastoni sul centro-sinistra e Stefan de Vrij centrale. Anche dal punto di vista della carta d’identità guadagna qualcosa: Milenkovic è del ’97 e Skriniar del ’95».