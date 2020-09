UFFICIALE – Suarez, niente Serie A (e passaporto): è dell’Atlético Madrid

Luis Suarez Barcellona

Suarez non giocherà in Serie A, a prescindere dalla questione passaporto per cui è in corso un indagine (vedi articolo). L’attaccante uruguayano si libera dal Barcellona e si trasferisce all’Atlético Madrid. Definita anche la cifra del trasferimento del giocatore.

RESTA IN SPAGNA, SENZA PASSAPORTO – Questo il comunicato ufficiale: “Il Barcellona e l’Atlético Madrid hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Luis Suarez. La formazione di Madrid pagherà al Barcellona sei milioni di euro in bonus. Il Barça esprime pubblicamente il suo apprezzamento nei confronti di Luis Suarez per il suo impegno e gli augura buona fortuna e successi per il futuro.

In aggiunta, il club informa che questo giovedì, 24 settembre, a partire dalle ore 12.30 ci sarà il saluto ufficiale del giocatore. Successivamente Luis Suarez terrà una conferenza stampa per via telematica”.

