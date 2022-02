Napoli-Inter, cambia il ‘rivale’ di Sanchez: non è più Lautaro Martinez

Manca sempre meno a Napoli-Inter. Intanto la squadra è partita per Napoli (vedi video) con Simone Inzaghi che cambia una pedina del ballottaggio in attacco. Contro Sanchez non più Lautaro Martinez

NOVITÀ − Poco meno di 24 ore è sarà Napoli-Inter. Dopo la diramazione dei convocati (clicca QUI), Inzaghi sta sciogliendo le ultime riserve sulla formazione da schierare al Diego Maradona. Se in giornata, era sorto il ballottaggio Lautaro Martinez-Alexis Sanchez come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, c’è una novità. Il ‘rivale’ del cileno non sarà più il Toro bensì Edin Dzeko. L’argentino, infatti, partirà sicuramente titolare con bagarre tra El Nino Maravilla e il bosniaco. Al momento, l’ex Roma è in vantaggio.