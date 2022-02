Napoli-Inter, i 22 convocati di Inzaghi: un’assenza a sorpresa, c’è Caicedo

Come anticipato in esclusiva da Inter-News.it nel pomeriggio (vedi articolo) Caicedo è a disposizione di Inzaghi per Napoli-Inter. La società ha appena ufficializzato l’elenco dei convocati per la partita di domani, manca a sorpresa Vecino.

NAPOLI-INTER – I CONVOCATI DI INZAGHI

Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu;

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 47 Carboni, 77 Brozovic;

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko,10 Lautaro Martinez, 88 Caicedo.

Indisponibili: 8 Vecino, 18 Gosens, 19 Correa, 95 Bastoni.