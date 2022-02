ESCLUSIVA VIDEO IN – Napoli-Inter, la partenza della squadra: oltre a Caicedo un Primavera

Poco meno di ventiquattro ore a Napoli-Inter: la squadra di Inzaghi è in partenza da Malpensa direzione Campania. Come raccontato poco fa (vedi articolo) c’è Caicedo in gruppo, con lui fra i convocati anche un Primavera. Ecco il video in esclusiva del nostro inviato, Roberto Balestracci.

IN PARTENZA! – L’Inter parte direzione Napoli per il big match di domani (ore 18) per la venticinquesima giornata di Serie A. C’è anche Simone Inzaghi, che non potrà andare in panchina perché squalificato. Fra i convocati, oltre al recupero di Felipe Caicedo, aggregato anche il Primavera Franco Carboni, che già si è allenato con la prima squadra negli ultimi giorni. Non c’è, ovviamente, Alessandro Bastoni che oltre all’infortunio contro la Roma è pure squalificato a seguito del derby. Presenti tutti gli altri big, in attesa di poter vedere Robin Gosens e di ritrovare Joaquin Correa.

Questo il video con la partenza dell’Inter dalla Malpensa verso Napoli, dal nostro inviato sul posto Roberto Balestracci.