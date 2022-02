Agresti: «Napoli-Inter, si affrontano le squadre migliori. Due protagonisti»

Andrea Agresti, su Calciomercato.com, ha analizzato Napoli-Inter, gara in programma domani alle 18.00. Non ha dubbi sull’organico delle due squadre, poi individua due protagonisti

SCONTRO DIRETTO − Agresti presenta la gara del Maradona: «E’ una partita importante per tutti, per l’Inter di meno se avesse vinto il Derby, è una partita campale perché ha il fiato sul collo di Napoli e Milan. Ha una gara da recuperare ma dovrà vincerla e poi quattro punti non sono tantissimi per guardare con serenità fino alla fine della stagione. Si affrontano le due squadre con l’organico più completo del campionato e quindi sono le più autorevoli candidate per lo Scudetto. Questo tipo di partite può essere decisa dalla giocata del singolo o dagli errori come il Derby di Milano. L’Inter l’aveva giocato meglio almeno fino al 70′. I campioni ci sono da tutti e due le parti, mi viene in mente Edin Dzeko che c’è sempre nei momenti importanti e Victor Osimhen dall’altro».