La Russa: «Napoli-Inter? Paura, azzurri forti. Sul risultato finale dico…»

Ignazio La Russa, politico e tifoso nerazzurro, ha detto su Radio Kiss Kiss la sua sul match di domani Napoli-Inter. Oltre alla preoccupazione, ha dato anche il suo risultato finale con tanto di marcatori

NAPOLI-INTER − La Russa commenta il match di domani: «Ho paura della partita di domani, il Napoli è l’unica squadra che considero forte come o più dell’Inter. Da bambino insieme all’Inter tifavo anche Catania. Spesso mi sono trovato nell’imbarazzo dello scontro diretto ma fortunatamente le due squadre hanno sempre lottato per obiettivi diversi. Domani finisce 1-1 con gol di Victor Osimhen e Milan Skriniar». Il pensiero di La Russa sugli stadi: «Io sono per il 100% di capienza degli stadi, anche quando entravano solo 5000 persone le ammassavano nello stesso posto».