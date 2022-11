Lukaku volato in Belgio per consulto con la Nazionale! Tempistiche − Sky

Lukaku è in Belgio dopo il secondo infortunio rimediato con l’Inter. Si avvicina il Mondiale e vuole capirci meglio. Prossima settimana nuovi esami

TEMPISTICHE DIFFICILI − Matteo Barzaghi dà un aggiornamento sull’infortunio di Romelu Lukaku: «Giocatore in Belgio per un primo contatto con lo staff della Nazionale. In accordo con lo staff medico dell’Inter proseguirà lì le terapie. Ad inizio settimana nuovo controllo, si avrà dunque quadro con tutte le tempistiche. Out Juventus e Bologna, se il giocatore dovesse intravedere una possibilità di rientrare prima della sosta credo un pensierino lo farà perché tiene all’Inter».