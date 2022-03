Inter e il solito problema sudamericani: preparazione ridotta per la Juventus

Ogni sosta per le nazionali scaturisce il solito problema sudamericani in casa Inter. Il rientro ritardato dalla trasferta intercontinentale li costringerà ad una preparazione ridottissima in vista della Juventus

RITARDO − Juventus-Inter arriva dopo la sosta per le Nazionali. Simone Inzaghi avrà il gruppo al completo solamente venerdì. Se, infatti, i nazionali europei saranno nuovamente in gruppo al massimo mercoledì, bisognerà attendere ancora 36/48 ore per i giocatori sudamericani. Si tratta di Arturo Vidal e Alexis Sanchez, impegnati nella notte del 30 marzo proprio contro l’Uruguay del compagno nerazzurro Matias Vecino. Quest’ultimo, superato il Covid-19, rimarrà in nazionale per la partita contro la Roja (vedi articolo). Per il Cile, si tratta dell’ultimissima spiaggia per entrare a Qatar 2022. Tutti e tre rientreranno a Milano praticamente giovedì notte. In vista di Juventus-Inter, dunque, avranno un solo giorno di preparazione effettiva più la rifinitura di sabato.