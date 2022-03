Vecino, l’Uruguay lo voleva contro il Cile ma niente via libera

L’Inter prepara la sfida contro la Juventus di domenica 3 aprile all’Allianz Stadium. Uno dei possibili protagonisti dalla panchina potrebbe essere Matias Vecino, tornato negativo dopo la positività al Covid-19. L’Uruguay, vista la negatività del calciatore, lo voleva portare contro il Cile.

STOP – L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista della sfida contro la Juventus del prossimo 3 aprile. I nerazzurri devono assolutamente vincere per tenere aperto ogni discorso scudetto e intanto la situazione di Matias Vecino lascia un po’ perplessi. Il centrocampista infatti si è negativizzato dal Covid-19 e, stando al comunicato ufficiale pubblicato dall’Uruguay, sembra che sia stato fatto un tentativo per portarlo in Sudamerica per giocare contro il Cile dopodomani.

😷 𝐍𝐨 𝐯𝐢𝐚𝐣𝐚 Por restricciones sanitarias del Ministerio de Salud de Chile para extranjeros no residentes, Matías Vecino no podrá viajar con la delegación. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/qFiETWiIMe — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 27, 2022

Lo stop, per fortuna, è arrivato lo stesso viste le restrizioni sui cittadini non residenti del ministero della salute del Cile. Vien da pensare se Vecino, vista la qualificazione già in tasca, si sarebbe avventurato in un viaggio così per una partita inutile.