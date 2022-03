Mauro duro: «Barella nel 2006 mai convocato. Zero italiani nelle prime sei»

Massimo Mauro, in collegamento su Tutti Convocati, non nasconde ancora le sue critiche nei confronti della Nazionale e su alcuni giocatori come Nicolò Barella dell’Inter. Poi, una considerazione sulle prime sei squadre della Serie A

PROBLEMA − Mauro rincara la dose anche su un giocatore dell’Inter: «Nicolò Barella e Ciro Immobile sono dei bravi giocatori ma non abbiamo vinto contro la Macedonia del Nord, squadra di Serie B. Barella nel 2006 non avrebbe trovato spazio ma non significa che non è un buon giocatore. Ma con Barella, Berardi e Immobile non siamo riusciti a battere la Macedonia del Nord. C’è un problema, dunque, da risolvere. Agli Europei è venuta fuori la compattezza della squadra che in questi mesi però non si è intravista. Se nelle prime sei squadre, i portieri, i difensori, i registi e gli attaccanti sono tutti stranieri io qualcosa la devo dire nei confronti dei dirigenti generali. Non è possibile che il Verona, la Sampdoria, la Fiorentina che erano il bacino della Serie A non hanno più italiani in rosa. Non c’è più il motivo che consente all’italiano provinciale di diventare grandi».