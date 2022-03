Tacchinardi: «Dispiace che vadano in Turchia i calciatori di Juventus-Inter»

Alessio Tacchinardi, su Tmw radio, si è espresso sulla polemica delle ultime ore con tanti giocatori della Nazionale rientrati nei rispettivi club. Il suo intervento in merito a quelli di Juventus-Inter, partiti per la Turchia

DISPIACE − Tacchinardi sulla polemica delle ultime ore: «Critiche su chi è rientrato nei propri club e chi no? Ci sono sempre questo tipo di polemiche. Diciamo dispiace che magari vadano in Turchia calciatori di Juventus-Inter, prima di un match così importante per la stagione, per una partita della Nazionale non con un grandissimo valore. Questa partita poteva essere il via per anche mettere molti giovani».