Ranocchia: «Lautaro Martinez? Nessun problema! L’Inter può dargli tanto»

Lautaro Martinez è uno dei temi principali di questi giorni, viste le vicissitudini sul rinnovo di contratto e le tante parole del suo agente. Uno dei suoi predecessori fra i capitani dell’Inter, Ranocchia, ne ha parlato intervistato da Sky Sport.

DA EX CAPITANO A CAPITANO DELL’INTER – Andrea Ranocchia ha passato quattro stagioni con Lautaro Martinez e lo conosce benissimo: «Ha fatto un miglioramento incredibile. Non dico in campo, ma anche fuori dal campo. Comunque io ho avuto modo di parlare coi ragazzi, ho tanti amici lì e ha avuto un miglioramento importante anche nella gestione e nel capire i momenti per guidare nei periodi più difficili. Ma anche quando tutto va bene serve una guida ed è perfetto per questo ruolo. È migliorato tanto, gli consiglio di rimanere e non credo che ci saranno dei problemi. Col cambio di proprietà dovranno capire, magari c’è stato un rallentamento ma io mi auguro che non ci siano dei problemi e che Lautaro Martinez possa giocare nell’Inter per tanti anni. Può dare tanto all’Inter e credo che l’Inter gli possa dare tanto».

Ranocchia da Lautaro Martinez a Conte, prossimo avversario dell’Inter

IN ARRIVO – Antonio Conte è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Dopo aver parlato di Lautaro Martinez, Ranocchia si sposta su uno dei suoi tecnici all’Inter: «Il mister è un allenatore che quando arriva stravolge tutto in senso positivo. Dovunque è andato bene e ha improntato la sua idea di calcio, non solo alla squadra ma a tutto l’ambiente. Credo avrà bisogno di garanzie se andrà al Napoli, col presidente Aurelio De Laurentiis personalmente. Lui è una persona tosta, che sa come si costruisce un progetto importante. Il rapporto fra i due non posso saperlo ma vorrà garanzie per andare lì: staranno lavorando, lui di certo è un allenatore che dovunque va può fare bene».