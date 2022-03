Bonucci si lamenta del regolamento: «Follia giocarci tutto in gara secca»

Bonucci ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset ritornando sulla mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. Il difensore della Juventus e dell’Italia duro nei confronti del regolamento per i playoff

REGOLAMENTO − Bonucci esprime la sua delusione anche in merito al format dei playoff: «Le riflessioni sono state tante. Un po’ indietro e un po’ in avanti. Dopo l’Europeo, ci siamo smarriti. Siamo andati a giocarci tutto in una partita secca, che è una cosa assurda proprio come regolamento. Purtroppo è stato deciso così, ma è una decisione folle: si gioca per tutto il girone, per tutte le partite nelle varie coppe con la formula dell’andata e ritorno e per andare al Mondiale giochi una partita secca dove può succedere di tutto come abbiamo visto. Ci sono nazionali qualificate in altre confederazioni che hanno perso 4 o 5 partite, mentre noi per un gol subito al 92′ nell’unica partita persa siamo a casa. E’ veramente una follia questa nuova formula. Il regolamento non è un alibi o una scusa. Dovevamo sicuramente fare meglio. Poi da qui c’è da prendere spunto per il futuro e costruire la strada per tornare dove eravamo. Le riflessioni sono state tante, un po’ indietro e un po’ avanti. Sicuramente dopo l’Europeo ci siamo un po’ smarriti. Quelli che erano i nostri valori, le nostre caratteristiche e il nostro entusiasmo. Quello ha compromesso il nostro percorso verso il Mondiale».