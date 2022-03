Marani: «Inter, se batti la Juventus ti rimetti in corsa! Decisivo un uomo»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport 24, ritiene l’Inter ancora in corsa in caso di vittoria domenica in casa della Juventus. Una considerazione su un giocatore nerazzurro

PREVISIONI − Per Marani Juventus-Inter decisiva, poi vede un protagonista tra i nerazzurri: «Credo che se l’Inter passa questa partita contro la Juventus può rimettersi in corsa. Io penso che l’Inter sia ancora la squadra più forte del campionato e secondo me può ancora farcela. Lautaro Martinez può essere l’uomo decisivo per la squadra di Simone Inzaghi. Ma è una corsa che può arrivare veramente in fondo, il campionato si potrà decidere all’ultima giornata».