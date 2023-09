Inter, oggi la lista UEFA per la Champions League: uno rischia

L’Inter oggi è chiamata a consegnare la lista UEFA per la fase a gironi di Champions League: alle 24 scade il termine per le trentadue squadre partecipanti. C’è un giocatore che rischia il taglio.

L’ELENCO PER L’INTER – Come di consueto, per la fase a gironi di Champions League l’Inter deve consegnare in anticipo la lista UEFA. La deadline prevista è le 24 di oggi. Il regolamento prevede che in Lista A ci siano massimo venticinque giocatori, di cui almeno due portieri. Di questi, otto posti sono riservati a giocatori formati localmente: non più di quattro possono essere formati nella federazione, ossia tesserati per un altro club della stessa nazione per tre stagioni intere o per 36 mesi fra i 15 e i 21 anni, gli altri devono essere formati nel club (stessi criteri). L’Inter ha Federico Dimarco e Raffaele Di Gennaro come formati nel club, mentre per i formati nella federazione è abbondantemente a posto. Motivo per cui la lista UEFA sarà composta da ventitré giocatori anziché venticinque. Rispetto alla rosa, formata da venticinque giocatori dopo la fine del calciomercato (esclusi i Primavera aggregati), appare scontato il non inserimento di Lucien Agoumé. Va poi trovato un altro giocatore da scartare: il forte indiziato è Stefano Sensi. Se ne saprà di più in giornata, con l’Inter che attende l’esordio in Champions League sul campo della Real Sociedad.