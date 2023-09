Thuram e Lautaro Martinez comandano Inter-Fiorentina. Barella no – TS

In Inter-Fiorentina i nerazzurri hanno fatto registrare una roboante vittoria per 4-0, frutto di grandi prestazioni tra cui spiccano quelle di Marcus Thuram e Lautaro Martinez. I migliori, secondo Tuttosport. Non convince però Nicolò Barella.

PAGELLE – Inevitabile definire Lautaro Martinez e Marcus Thuram i migliori di Inter-Fiorentina (4-0). 8 il voto in pagella per entrambi, con l’argentino che continua la sua evoluzione in centravanti totale e raggiunge quota cinque gon in campionato. Il francese invece si sblocca con un’incornata, manda in porta Lautaro Martinez e poi si prende il rigore. Oltre a sponde e buone scelte. Menzione speciale la merita anche Alessandro Bastoni: 7.5 per lui che controlla Nico Gonzalez e poi, dal finale del primo tempo, inizia anche a spingere, si fa trovare ovunque e crea diverse occasioni. Non convince del tutto, invece, la prestazione di Nicolò Barella: 6 in pagella, troppe proteste con Dumfries e con l’arbitro, che porta al giallo per proteste.

Fonte: Tuttosport, Federico Masini