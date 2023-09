Marchetti da 5.5 in Inter-Fiorentina, mancano due gialli – TS

Non convince del tutto la prestazione del direttore di gara Matteo Marchetti, che secondo Tuttosport merita ‘soltanto’ un 5.5 per la sua direzione in Inter-Fiorentina. Male la gestione soprattutto dei cartellini gialli.

MOVIOLA – Non del tutto convincente l’arbitro Matteo Marchetti, la cui direzione di gara in Inter-Fiorentina non gli vale la sufficienza piena. 5.5 il voto per lui, frutto in particolar modo di due cartellini gialli mancanti per gli ospiti: il primo a Cristiano Biraghi per un netto fallo di mano a interrompere un’ottima azione di Lautaro Martinez sulla destra. Il secondo per il brutto intervento di Arthur sulla caviglia di Nicolò Barella nel finale di primo tempo. Che, beffa vuole, ha visto sì un cartellino giallo. Ma proprio al centrocampista sardo, per proteste.

Fonte: Tuttosport, Federico Masini