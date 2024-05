Inter-Fiorentina Women 1-0 al 45′: Magull impeccabile dal dischetto

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Fiorentina Women, sfida valevole per la poule scudetto del campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti.

VANTAGGIO − In campo all’Arena Civica, l’Inter Women di Guarino, che sfida la Fiorentina di De La Fuente. Primo tempo piuttosto equilibrato, tra due squadre reduci da due risultati diversi: le nerazzurre hanno trionfato nell’ultima uscita sul campo della Juventus, mentre la Viola ha fatto 4-4 contro il Sassuolo. La prima occasione del match è sui piedi di Boquete, che liberata bene in area, trova la buona risposta di Cetinja. L’Inter prova a rispondere all’11’ con la maltese Bugeja, ma la sua conclusione viene intercettata senza problemi da Baldi. Al 18′, è ancora Boquete la più pericolosa della Fiorentina, che ci prova col destro testando i riflessi di Cetinja. Al 41′ l’Inter passa in vantaggio: Hammerlund interviene male su Bonfantini. Per l’arbitro è rigore e dal dischetto non sbaglia la tedesca Magull. Nel finale di tempo, l’Inter gestisce bene il vantaggio andando agli spogliatoi sopra di una rete a zero.

INTER-FIORENTINA WOMEN: 1-0

41′ Magull (I).