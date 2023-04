Inter, non solo responsabilità di Inzaghi: un gol ogni dieci tiri – CdS

Oltre ogni responsabilità di Simone Inzaghi, i numeri all’atto pratico inchiodano anche chi va in campo, non solo l’allenatore. Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola sottolinea i numeri impietosi dell’Inter che segna un gol ogni dieci tiri in porta.

GIOCATORI RESPONSABILI – Scelte, modulo e contromisure tattiche spettano all’allenatore, ma riguardo i tiri in porta e i gol, sono i giocatori a scendere in campo. Questione di mira o questione psicologica, fatto sta che la squadra nerazzurra fa una fatica enorme a trovare la via delle rete rispetto a quanto produce. Il dato è preoccupante, e ovviamente “gonfiato” dalle ultime partite: in 29 giornate di campionato 48 gol a fronte di 483 tiri totali, di cui appena 151 nello specchio della porta avversaria. Di fatto per fare male agli avversari in media servono dieci conclusioni. Mancherebbero dunque all’attivo circa 6 gol da inizio stagione, che oggi farebbero una grandissima differenza in una lotta per i primi quattro posti. Oltre ad attribuire le colpe a Simone Inzaghi bisogna mettere sulla bilancia tutti i pesi, a partire da chi potrebbe risolvere le partite e invece divora occasioni preziose.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia