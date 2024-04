Inter sotto le stelle, che festa! E la fredda Milano si fa napoletana − CdS

Una festa scudetto meravigliosa, perfetta, stellare come l’Inter di quest’anno. Milano invasa da un popolo appassionato e in delirio. E il Corriere dello Sport ci tiene a sottolinearlo.

FESTA PERFETTA − La festa scudetto dell’Inter è stata straordinaria, bellissima, mozzafiato. Proprio come la stagione della squadra di Simone Inzaghi, che ieri ha festeggiato per tutto il giorno il suo ventesimo scudetto dopo aver schiantato anche il Torino per 2-0. Una festa scudetto partita praticamente intorno alle 16 e durata per oltre otto ore. I due bus scoperti che hanno attraverso otto chilometri di Milano, percorrendo tutte le vie principali del capoluogo lombardo. Il Corriere dello Sport sottolinea la civiltà e la grandissima euforia di Milano, che da fredda, cinica e calcolabile per una giornata si è trasformata nella festante e rigogliosa Napoli. “È la festa possibile, cioè la dimostrazione che non sempre e non per forza si debba ogni volta degenerare in lacrimogeni, cariche, manganelli, taglierini e fermi di polizia. Dopo tutto, è una domenica italiana che non deve dispiacere neanche agli altri delle altre squadre, agli sconfitti, ai delusi, ai depressi. Lo scudetto, come la vita, è una ruota che gira. Bisognerebbe capirlo, possibilmente accettarlo. La festa perfetta dell’Inter. È una festa che idealmente fa male a tanti, ma fisicamente non fa del male a nessuno. Per le nostre abitudini, un risultato decisamente niente male”.

Fonte: Corriere dello Sport – Cristiano Gatti