Inzaghi rischia senza Champions League: il nome più accessibile – TS

Per l’Inter non qualificarsi alla Champions League significherebbe perdere grandi giocatori e poter puntare a un solo nome in panchina dopo Inzaghi. Lo spiega l’edizione odierna di Tuttosport.

PROBLEMI ECONOMICI – Non riuscire a posizionarsi fra le prime quattro in campionato per l’Inter sarebbe un grande problema. Non solo perché significherebbe perdere il prestigio in Europa ma anche perché, senza i ricavi della Champions League, il club nerazzurro farebbe molta fatica a livello finanziario. Come spiega Tuttosport, infatti, senza gli introiti che l’Inter guadagnerebbe con l’accesso alla competizione sarebbe difficile trattenere la parte più ambiziosa della rosa e rinnovare i contratti dei calciatori più costosi. Lo stesso discorso vale per la questione allenatore. Se Simone Inzaghi non dovesse riuscire a condurre l’Inter in Champions League, probabilmente, il prossimo anno non siederà più sulla stessa panchina. Ma per Steven Zhang, che deve fare i conti con la scadenza imminente del prestito con Oaktree, sarebbe difficile sostituire l’attuale tecnico interista con un nome come quello di Roberto De Zerbi o Antonio Conte.

PROFILO IDEALE – L’Inter dovrebbe pagare 13 milioni di euro di clausola al Brighton per riuscire prelevare De Zerbi dalla Premier. A Conte, invece, oltre all’ingaggio, dovrebbe assicurare anche gli acquisti ambiziosi che l’allenatore leccese pretende. Entrambi gli scenari, già di per sé complicati, sarebbero completamente inaccessibili se l’Inter non dovesse competere in Champions League il prossimo anno. Secondo Tuttosport resta, dunque, l’opzione Thiago Motta, seguito nelle ultime settimane da Beppe Marotta. Per una serie di motivi, primo fra tutti l’aver giocato con l’Inter in passato, sembrerebbe predestinato a prendere le redini della squadra nerazzurra. Oltre a conoscere bene l’ambiente interista, l’attuale allenatore del Bologna gioca un calcio moderno che potrebbe essere utile all’Inter nell’ottica di una squadra da riscostruire l’anno prossimo. Per ora tutto, però, è ancora nelle mani di Simone Inzaghi e nelle scelte future di Steven Zhang.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino