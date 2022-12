Inter, Lukaku e Onana in gruppo! Lavoro personalizzato in campo per due

L’Inter riparte da Lukaku e Onana rientrati in anticipo dopo le relative delusioni al Mondiale in Qatar. Inzaghi ha dunque l’opportunità di lavorare con una squadra molto vicina a quella che il 4 gennaio sfiderà il Napoli a San Siro. Di seguito le ultime di Sky Sport

LAVORO – L’Inter si prepara alle prossime amichevoli a iniziare dal Real Betis sabato 17 dicembre. Romelu Lukaku anche oggi si è allenato in gruppo così come André Onana. Simone Inzaghi dunque, in attesa degli olandesi e degli ultimi due interisti rimasti in Qatar, ovvero Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic che si scontreranno stasera in Argentina-Croazia (vedi articolo), ha già modo di lavorare con una squadra molto vicina a quella che il 4 gennaio sfiderà il Napoli a San Siro. Ancora a parte Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio che hanno svolto lavoro personalizzato ma in campo.