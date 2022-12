Inter, gli obiettivi di Inzaghi: 4 giocatori più due in cerca di riscatto – Sky

L’Inter sta lavorando ad Appiano Gentile in vista della prossima amichevole, vale a dire quella con il Real Betis in programma sabato ma ovviamente anche in vista del Napoli (vedi ultime). Inzaghi ha diversi obiettivi per la ripresa del campionato, compreso il recupero di qualche giocatore in particolare. Di seguito le ultime di Andrea Paventi su Sky Sport

OBIETTIVO – L’Inter a gennaio riparte subito forte contro il Napoli capolista di Luciano Spalletti. L’importanza della sfida per Simone Inzaghi non va nemmeno spiegata, da lì passano infatti le già poche speranze scudetto della squadra nerazzurra. Uno degli obiettivi dell’allenatore piacentino è il recupero di qualche giocatore in particolare, più ovviamente Romelu Lukaku: «I due portieri dell’Inter, Onana e Handanovic, non vedono l’ora di ricominciare dopo la delusione Camerun per uno e l’assenza nelle ultime partite prima della sosta per l’altro. Un altro è Gosens che sperava di andare al Mondiale ma anche lo stesso de Vrij che in Qatar c’era ma non ha giocato nemmeno un minuto. Poi Correa che potrebbe rappresentare un’alternativa in attacco. Il più atteso di tutti è Lukaku che sta recuperando dopo il Mondiale con il Belgio».