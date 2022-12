Sabatini: «Dumfries al Chelsea 60 milioni? Lo porto io a Londra! Cifra folle»

Sabatini parla del possibile addio di Dumfries dall’Inter al Chelsea quest’estate per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Valutazione troppo esagerata a detta del giornalista

OFFERTA ESAGERATA − In collegamento su Radio Radio, Sandro Sabatini ha detto la sua sull’eventuale offerta di 60 milioni per il laterale olandese: «L’Inter deve vendere un pezzo ogni estate, ogni bilancio. Dumfries? Se c’è veramente un’offerta di 60 milioni da parte del Chelsea lo accompagno io a Londra. Obiettivamente 60 milioni mi sembra una valutazione enorme, folle, anche perché ricalca quella di Hakimi. E Dumfries non è Hakimi. L’Inter in estate ha investito su Bellanova, ma ad oggi non vale Dumfries. Esagerati i soldi per Dumfries, non credo però che possa arrivare un’offerta di oltre 40 milioni. Se arrivasse sarebbe assolutamente da vendere per cercare altre cose sul mercato».