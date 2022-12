Per Lautaro Martinez panchina quasi certa! Argentina col dubbio Juventus

Lautaro Martinez, a meno di altri scenari, dovrebbe restare in panchina almeno inizialmente contro la Croazia. In casa Argentina il dubbio è tutto juventino fra due giocatori

ULTIME − Nonostante il rigore decisivo contro l’Olanda, Lautaro Martinez dovrebbe partire dalla panchina anche nella semifinale del Mondiale con la Croazia. Il CT Lionel Scaloni, come riferisce TyC Sports, sceglierà ancora Julian Alvarez insieme a Leo Messi. L’altro dubbio riguarda due giocatori della Juventus: Leandro Paredes e Angel Di Maria. In caso di titolarità del Fideo allora si andrebbe col 4-3-3. Al momento, è proprio Di Maria l’indiziato principale a scendere in campo. Per Lautaro Martinez ci sarà un’altra staffetta a gara in corso con l’attaccante del Manchester City.