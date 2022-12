Zanetti: «Mondiali all’Argentina, un privilegio esserci! Messaggio a Messi»

Domani ci sarà una partita omaggio nei confronti di Zanetti in Argentina. A TyC Sports, dopo aver parlato di Lautaro Martinez (vedi articolo), il vice presidente dell’Inter ha ricordato il trionfo di domenica scorsa ai Mondiali e il ruolo chiave di Messi nel successo.

CAMPIONE IN QATAR – Javier Zanetti ripercorre il mese con l’Argentina ai Mondiali: «Una montagna russa di emozioni. La prima partita, quella che abbiamo perso, ero con la mia famiglia: mio figlio di dieci anni, quando l’Olanda pareggia all’ultimo minuto, si è messo a piangere come non gli era mai successo. Mia figlia, che studia negli Stati Uniti, le avevamo promesso che se l’Argentina fosse arrivata in finale sarebbe venuta a vederla. Sembrava tutto tranquillo fino al 70′, poi ai gol di Kylian Mbappé si mettono a piangere entrambi e dico a loro di stare tranquilli. Quando Gonzalo Montiel segna quel rigore ci siamo messi tutti a piangere, così è il calcio».

DA CAPITANO A CAPITANO – Negli scorsi giorni è spuntato un video del saluto fra Messi e Zanetti. Quest’ultimo racconta cos’ha provato: «Per prima cosa il privilegio e l’onore di essere in campo per la finale. Mi sono abbracciato con tutti, mi sono complimentato perché hanno coronato il sogno di tutti gli argentini. Volevo cercare Messi ma non lo trovavo, allora ho cercato Lautaro Martinez e Messi mi ha fermato: quando l’ho visto ci siamo abbracciati e l’ho ringraziato. Era con la famiglia e i figli, a cui ho detto di rendersi conto del padre come persona ancor più che giocatore. C’era anche la moglie, che ho ringraziato. Abbiamo passato assieme tanti momenti anche duri, sapevo che meritava di vincere i Mondiali perché ha sofferto in silenzio. Quando l’ho visto alzare la coppa e rendere felici milioni di argentini ho detto che se lo meritava».