Inter, con la Reggina finita la prima parte di preparazione. Stop e ripresa

L’Inter ha battuto 0-2 la Reggina in amichevole nel tardo pomeriggio di oggi al Granillo (vedi articolo). Per la squadra di Inzaghi (Simone) adesso stop per le feste e ripresa con vista Napoli.

IL PROGRAMMA – L’Inter ha chiuso a Reggio Calabria la prima parte della sua preparazione alla ripresa della Serie A. Per la squadra di Simone Inzaghi tre giorni di riposo, dopo aver battuto la Reggina. Ad Appiano Gentile gli allenamenti riprenderanno lunedì, il 26 dicembre, presumibilmente anche con Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. Ossia gli ultimi reduci dai Mondiali, col secondo che sta tuttora festeggiando la vittoria con l’Argentina. Per l’Inter c’è ancora un’amichevole, giovedì prossimo alle 17 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Poi sarà tempo di pensare a Inter-Napoli, il big match della sedicesima giornata di Serie A in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 20.45 al Meazza.