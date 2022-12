Handanovic, l’idea dell’Inter per il 2023: un solo scenario se va via – Sky

Handanovic è in scadenza di contratto al 30 giugno 2023 e c’è da capire se rinnoverà o meno. Da Sky Sport 24 arrivano aggiornamenti in merito a come l’Inter voglia gestire la situazione.

ZERO PER ZERO – Marco Demicheli, nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, parla della posizione di Samir Handanovic: «Rinnovo difficile per lui e Stefan de Vrij. L’Inter si sta già guardando intorno per trovare un portiere che possa fare da vice di André Onana. Piace sempre Yann Sommer, in scadenza a giugno e che piace al Bayern Monaco, o Agustin Rossi del Boca Juniors. Se va via Handanovic lo scenario nell’idea dell’Inter è di non spendere soldi per il cartellino».