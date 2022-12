Zanetti: «Lautaro Martinez ai Mondiali con problemi fisici! Responsabilità»

Proseguono i festeggiamenti per la vittoria dell’Argentina dei Mondiali. Zanetti, intervistato da TyC Sports, racconta di come ha visto Lautaro Martinez in Qatar e del rendimento dell’attaccante dell’Inter.

INCROCIO INTER – C’è un lato dell’Inter che festeggia con l’Argentina, ossia Javier Zanetti e Lautaro Martinez. Il vice presidente del club parla di come ha visto il Toro dopo la vittoria ai Mondiali: «L’ho salutato, mi sono complimentato e l’ho abbracciato. Era molto felice ed emozionato per il risultato, è arrivato con alcuni problemi fisici però poi ha avuto delle opportunità che non sono diventati gol. Pensate che se avesse avuto convalidato uno di quelli all’Arabia Saudita ne avrebbe fatti tantissimi. L’importante è avere ventisei giocatori che danno una mano: Lautaro Martinez si è preso la responsabilità dell’ultimo rigore, con l’Olanda. Ha segnato, non era facile. Ha fatto emozionare tutti, è molto giovane e ha tanto davanti a sé: al primo Mondiale è diventato campione, bisogna festeggiare. Lui e Julian Alvarez, che sono molto giovani, ci danno la tranquillità per il futuro».