HOTPOST – Rivedi la diretta video con analisi e commento di Reggina-Inter

Ti sei perso l’appuntamentodedicato alla partita vedi report ) con la Redazione di? Nessun problema! Rivedi la puntata diin differita, quando e come vuoi, con il commento degli ultimi minuti in diretta e le analisi al termine dell’amichevole. Segui la pagina clicca qui ) e iscriviti al canale clicca qui ) per non perderti nessuna notifica e recuperare tutti i contenuti. Attiva anche la campanella per ricevere la notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo contenuto! E in questo periodo ce ne sarà più di uno al giorno. Un appuntamento fisso per commentare le gare giocate dai nerazzurri. Di seguito il video della puntata conin conduzione, affiancata dai redattori