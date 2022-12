Milito: «Argentina, gioia dopo 36 anni! Bello ritrovare tanti ex colleghi»

Diego Milito, presente all’amichevole di fine anno con Javier Zanetti (QUI le sue parole), ha parlato del suo “ritorno” in campo in una partita organizzata con ex compagni e la vittoria dell’Argentina al Mondiale dopo 36 anni.

AMICHEVOLE E MONDIALE – Milito presente insieme a tante vecchie glorie argentine, ha parlato così: «È stato bello essere qui insieme a Pupi, ho ritrovato tanti ex colleghi dopo tanti anni, è sempre un vero piacere. Tornato a giocare in amichevole? Mi sono divertito. La vittoria del Mondiale da parte dell’Argentina è stata una gioia dopo 36 anni».