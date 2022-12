FOTO – Milito in Qatar insieme ad altri due ex Inter: «Che bello rivedervi!»

Milito è uno dei tanti ex Inter presenti in Qatar dove oggi andrà in scena la prima delle due semifinali dei Mondiali, ovvero Argentina-Croazia con Lautaro Martinez da una parte e Marcelo Brozovic dall’altra (vedi articolo). Il Principe ritrova due ex compagni e su Instagram celebra il nerazzurro

RITROVO – Diego Milito è volato in Qatar dove assisterà alla prima semifinale dei Mondiali, ovvero la sfida tra la sua Argentina e la Croazia. L’ex numero 22 è solo uno dei tanti ex interisti presenti, tra vecchissime glorie mai dimenticate e glorie più recenti, proprio come le leggende dell’Inter del Triplete. Milito celebra proprio questa folta presenta nerazzurra abbracciando due ex compagni, ovvero Marco Materazzi e Wesley Sneijder: “Un po’ di Inter in Qatar! Bello vedervi”, scrive il Principe.

Un’operazione nostalgia che farà sicuramente piacere agli interisti e ai diretti interessati.