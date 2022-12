De Grandis: «Lautaro e Perisic, dall’Inter al Mondiale. La differenza tra loro…»

De Grandis valuta il rapporto tra Lautaro e Perisic, ex compagni all’Inter e ora avversari in Argentina-Croazia. Nel corso del suo intervento su Sky Sport 24, il giornalista spiega la differenza tra i due al Mondiale. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista.

CONTRASTO – Stefano De Grandis commenta l’incontro-scontro tra Lautaro Martinez (vedi focus) e Ivan Perisic nel corso di Argentina-Croazia. Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, il giornalista spiega: «Non penso che ci siano strascichi tra Lautaro e Perisic da quando erano all’Inter. Il contrasto tra i due giocatori è che il croato in questo Mondiale sta trovando completa maturazione. Perisic è stato il giocatore più forte dei nerazzurri, manca quest’anno e sta facendo ancora bene. Lautaro è un grande cannoniere, piace e ha fatto innamorare i tifosi dell’Inter. Però non ha impattato benissimo in questo Mondiale. Uno è arrivato al massimo e l’altro deve cercare, adesso, di riprendersi lo spazio che ha perso in precedenza». Questo il pensiero di De Grandis sull’ex Inter e sull’attuale attaccante nerazzurro, protagonisti della semifinale del Mondiale.