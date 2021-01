Inter-Juventus di Coppa Italia, andata al Meazza. Domani il calendario?

Condividi questo articolo

Coppa Italia 2020-2021

Sarà Inter-Juventus nelle semifinali di Coppa Italia, dopo il 4-0 dei bianconeri alla SPAL (vedi articolo). Il regolamento certifica lo svolgimento della doppia sfida, si attende il calendario che sarà reso noto domani o venerdì.

PENULTIMO OSTACOLO – Una fra Inter e Juventus andrà in finale di Coppa Italia. Le semifinali sono l’unico turno della manifestazione che si gioca con andata e ritorno: la prima partita sarà a Milano, la seconda a Torino. Questo perché, nel tabellone, i bianconeri sono teste di serie numero 2 mentre i nerazzurri numero 3. Il regolamento prevede che, in caso di sfide fra due teste di serie, giochi il ritorno quella con il numero più basso. Si attende il calendario, che come segnalato ieri dovrebbe prevedere l’andata martedì prossimo (vedi articolo). Questo perché la squadra di Antonio Conte giocherà venerdì 5 in casa della Fiorentina in Serie A. Il ritorno di Juventus-Inter, invece, sarà martedì 9 (più probabile) o mercoledì 10 febbraio: domani o dopodomani la scelta.