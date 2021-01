Chiesa avvisa l’Inter: Â«Saremo pronti. Siamo la Juve, dobbiamo vincereÂ»

Chiesa avvisa l’Inter: «Saremo pronti. Siamo la Juve, dobbiamo vincere»

Federico Chiesa Juventus-Udinese

Chiesa – esterno della Juventus -, intervistato da “Rai Sport” al termine dei quarti di finale di Coppa Italia contro la SPAL, si prepara a sfidare l’Inter in semifinale. Non prima di aver chiuso la pratica Sampdoria in Serie A

GRANDE SEMIFINALE – Il 4-0 di Torino (vedi articolo) porta anche la firma di Federico Chiesa prima del triplice fischio finale: «Noi teniamo tantissimo a questa coppa. Vogliamo arrivare in fondo a qualsiasi competizione. Stasera dovevamo vincere. Adesso prima pensiamo alla partita di sabato contro la Sampdoria in Serie A e poi avremo una grande semifinale (contro l’Inter, ndr). Abbiamo tanti impegni ravvicinati ma siamo una grande squadre e ci presenteremo sempre pronti. Siamo la Juventus e qui ci chiedono di vincere sempre». Queste le parole di Chiesa al termine di Juventus-SPAL di Coppa Italia.