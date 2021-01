Juventus sfiderà l’Inter in Coppa Italia: tutto troppo facile con la SPAL (4-0)

Andrea Pirlo Juventus

La Juventus di Pirlo stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia. Impossibile competere per la SPAL (Serie B). Tra una settimana toccherà all’Inter sfidare (nuovamente) i bianconeri. E stavolta in 180′

ORA IL DERBY D’ITALIA – La SPAL di Pasquale Marino non può nulla a Torino contro la Juventus di Andrea Pirlo. Il risultato finale è netto nonostante la formazione bianconera rimaneggiata contro l’avversaria di Serie B. In gol Alvaro Morata su rigore al 16′, Gianluca Frabotta al 33′, Dejan Kulusevski al 78′ e Federico Chiesa al 94′. Grazie a questo 4-0 la Juventus si qualifica alle semifinali di Coppa Italia, dove affronterà l’Inter di Antonio Conte. Da ricordare che sarà l’unico turno con doppia sfida, andata e ritorno. Date e orari ancora da definire, ma tutto avverrà nel giro di sette-otto giorni. Si andrà in campo già tra una settimana. Dopo il Derby di Milano, è già tempo di Derby d’Italia anche in Coppa Italia.