Inter in Coppa Italia con Juventus o SPAL: l’andata anticipa al 2 febbraio?

Coppa Italia 2020-2021

L’Inter sfiderà Juventus o SPAL nelle semifinali di Coppa Italia. Si attende l’esito della partita dell’Allianz Stadium per capire l’avversario dei nerazzurri, ma intanto è praticamente certo che l’andata si giocherà martedì 2 febbraio. Ecco la situazione.

IL CALENDARIO – L’Inter affronterà una fra Juventus e SPAL nelle semifinali di Coppa Italia. Come noto il torneo prevede che solo in questo turno che si giochino le partite di andata e ritorno. La differenza del prossimo avversario definirà anche il campo: contro i bianconeri sarà andata al Meazza e ritorno all’Allianz Stadium, contro i biancocelesti invece andata a Ferrara e ritorno a San Siro. Questo per via del numero di inserimento nel tabellone (vedi articolo), con l’Inter testa di serie numero 3 e la Juventus numero 2 (la SPAL, essendo in Serie B, non è testa di serie). Il regolamento della Coppa Italia prevede, infatti, che giochi la semifinale di ritorno in casa chi ha il numero più basso.

LA DATA – Di fatto scontato che la semifinale d’andata, a prescindere che sia contro Juventus o SPAL, l’Inter la giochi martedì 2 febbraio. Questo per via della conferma della partita di Serie A contro la Fiorentina a venerdì 5 febbraio, come da scelta del calendario (vedi articolo). Sarà, di conseguenza, la partita fra Napoli o Spezia contro Atalanta o Lazio a giocarsi mercoledì 3 febbraio. Per il ritorno, invece, la data standard è mercoledì 10 febbraio ma è possibile l’anticipo a martedì 9 (dove si giocherà una delle due). Fra giovedì e venerdì la Lega Serie A fornirà il calendario completo delle semifinali di Coppa Italia, che andranno in diretta TV su Rai 1. Intanto, per i nerazzurri, la cosa più importante è aver battuto il Milan stasera nel derby e aver guadagnato l’accesso al prossimo turno. Poi, alle 20.45 del mercoledì appena iniziato, l’Inter scoprirà il prossimo avversario.