Gosens, il rientro è fondamentale. Ma senza correre rischi

L’Inter domani alle 18 sfida il Napoli al Maradona in una partita che può dire molto per il resto della stagione. Ancora non sarà a disposizione Robin Gosens, acquisto principe del mercato invernale, ma il tedesco tornerà presto a disposizione.

PRIORITA’ – Riavere Robin Gosens a disposizione il prima possibile diventa fondamentale. Il motivo è legato al fatto che il tedesco, preso a gennaio per alternarsi con Perisic, è l’unica vera alternativa a sinistra al croato. L’esterno non ha un vice in grado di tenere alto il livello della prestazione e lo si è visto per esempio contro il Milan. Dimarco ormai viene considerato un difensore centrale di sinistra e infatti è in ballottaggio per partire titolari domani (vedi articolo). Il recupero di Gosens diventa dunque fondamentale. Il tedesco non avrebbe bisogno di ambientarsi in quanto conosce alla perfezione il campionato italiano. Ci sarebbe solo da limare il feeling con i compagni di squadra ma questo può avvenire tranquillamente in allenamento. Lunedì Gosens punta a tornare ad allenarsi parzialmente con il gruppo (vedi articolo) e questo potrebbe far pensare a una possibile convocazione con il Sassuolo il 20 febbraio. Serve però calma e pazienza. Gosens anche se tornasse convocato potrebbe trovare giusto uno spezzone di gara. E serve pazienza perché il tedesco manca dai campi di gioco dal 25 settembre, un’infinità. Prima di affrettare i tempi dunque, serve prendere tutte le precauzioni del caso. Ma il suo recupero è fondamentale per alternalo a Perisic e per cambiare le partite.