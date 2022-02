Napoli-Inter, ballottaggio in difesa per sostituire Bastoni: il favorito

Due i giocatori nerazzurri in corsa per sostituire domani in Napoli-Inter lo squalificato (e infortunato) Alessandro Bastoni in difesa.

BALLOTTAGGIO – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi ha quasi tutto deciso sulla formazione titolare nerazzurra che scenderà in campo domani alle 18 in Napoli-Inter. In attacco ancora la coppia Edin Dzeko–Lautaro Martinez. Per quanto riguarda la difesa, per sostituire lo squalificato e infortunato Alessandro Bastoni, in corsa ci sono Federico Dimarco e Danilo D’Ambrosio, con il primo leggermente favorito sul secondo.

Fonte: Sport.Sky.it