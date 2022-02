Gosens, recupero vicino. L’esterno punta il Derby di Coppa Italia – TS

Il recupero di Gosens procede bene: il calciatore tedesco, secondo il Tuttosport, sarebbe vicino al rientro in campo. Obiettivo derby di Coppa Italia

RIENTRO – Robin Gosens è sempre più vicino al suo esordio con la maglia dell’Inter. La tabella di marcia del suo recupero dall’infortunio procede bene (come confermato dallo stesso Gosens, ndr) e, presto, secondo il Tuttosport, dovrebbe aggregarsi al gruppo per lavorare con i compagni. Secondo i programmi, il tedesco potrebbe essere a disposizione già dal 20 febbraio, per la sfida contro il Sassuolo. Il rodaggio proseguirebbe poi nella settimana successiva, dove i nerazzurri affronteranno il Genoa. L’obiettivo dell’esterno è quello di esserci dal 1′ per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, in programma il 2 marzo: una sfida non banale per l’Inter che, di fronte, avrà il Milan.

Fonte: Tuttosport