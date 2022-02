Gosens: «Inter, col Napoli fondamentale. Rientro? Non manca tanto»

Robin Gosens, neo-acquisto dell’Inter, è il protagonista della rubrica di DAZN “1vs1”. L’esterno nerazzurro, nel corso della lunga intervista, ha parlato del suo arrivo in nerazzurro

RIENTRO – Robin Gosens parla a proposito del suo rientro in campo: «Alla fine con questo infortunio che ho avuto non voglio dare i tempi perché alla fine l’importante è che sto bene e che sto prendendo fiducia. Mi sto allenando bene, sto migliorando giorno dopo giorno. Secondo me non manca tanto perché sono già in campo a fare qualcosa. Spero al più presto però dall’altra parte non voglio mettermi sotto pressione perché non serve adesso».

GRANDEZZA – Gosens parla a proposito dell’Inter e di cosa lo ha colpito: «Soprattutto la grandezza del club. Alla fine sono arrivato dall’Atalanta, una società sicuramente importante. Però se adesso sei all’Inter sei in una squadra molto più grande, un club storico. Mi ha colpito soprattutto la grandezza della società e del club ovviamente».

NAPOLI-INTER – Gosens parla a proposito di Napoli-Inter, sfida in programma sabato alle 18: «La chiave è che possiamo fare il nostro gioco. Alla fine secondo me la nostra qualità è sempre di giocare il nostro tipo di gioco, se siamo in grado di farlo anche a Napoli secondo me abbiamo buone chance di vincere. È una partita fondamentale contro un concorrente diretto. Vogliamo vincere a tutti costi e secondo me le chance aumentano quando facciamo il nostro gioco».

LAVORO – Gosens parla del suo impegno in allenamento: «Sono molto orgoglioso. Ho fatto tantissime cose extra per arrivare a questi livelli. Forse ho meno talento rispetto ad altri giocatori ma la mia forza è sempre stata la mentalità e la disciplina. Queste due cose mi hanno portato veramente lontano e per quello sono molto contento e orgoglioso che sono arrivato al livello dell’Inter. Alla fine sono state tantissime ore in palestra e tantissime campo per imparare e diventare migliore».

ZHANG – Gosens parla del suo primo incontro con Steven Zhang, presidente dell’Inter: «Ci siamo visti nell’ufficio e lui mi ha raccontato subito che è il primo tifoso dell’Inter. Mi ha detto che adesso sto giocando per un club prestigioso. Questo mi ha dato una carica enorme, mi ha trasmesso subito che stiamo giocando a livelli importanti e mi ha dato tanta fiducia. Mi ha dato subito una carica importante»

AMBIZIONI – Gosens parla dei suoi obiettivi con l’Inter: «Il primo sogno è di tornare in campo al più presto e ovviamente diventare un giocatore importante per l’Inter. Ho l’ambizione di fare il massimo con l’Inter. Da una parte a diventare un giocatore importante e poi a livello di nazionale ovviamente ci sta aspettando un Mondiale a fine anno a cui voglio partecipare. E per questo servono prestazioni importanti con l’Inter, sono due cose legate. Questi sono i miei sogni per quest’anno. Scudetto? Non l’ho detto perché alla fine sto sognando di diventare un giocatore importante, il resto arriverà».