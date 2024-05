Esposito: «Onorato di essere di proprietà dell’Inter! Voglio giocare»

Pio Esposito, fratello minore di Sebastiano Esposito anche lui di proprietà dell’Inter, è reduce dalla magnifica salvezza dello Spezia in Serie B in cui ha anche segnato.

SALVEZZA – Nell’ombra della vittoria schiacciante dello Spezia contro il Venezia, un trionfo che ha riacceso le speranze e le passioni dei tifosi, emerge la figura risplendente di Francesco Pio Esposito, il talentuoso attaccante con radici nella scuola calcistica dell’Inter. Dopo lunghi mesi di inattività sul fronte dei gol, il ritorno di Esposito alla rete è stato come un raggio di sole dopo un lungo inverno. In un’intervista esclusiva a Cronache di Spogliatoio, ha condiviso le sue emozioni e riflessioni sulla recente salvezza degli Aquilotti: «Per me è stata una grandissima liberazione perché personalmente non segnavo da troppo tempo: erano 5-6 mesi che non segnavo e per un attaccante è una cosa molto pesante convivere con questa cosa. Poi abbiamo festeggiato con la squadra e con lo staff tecnico e dopo i festeggiamenti sono continuati tutta la notte. In questo momento le ore di sonno sono 0».

Esposito, tra Inter e famiglia

RAPPORTO SPECIALE – Esposito ha raccontato di aver condiviso l’esperienza nella regione ligure con suo fratello Salvatore: «È totalmente una cosa diversa rispetto a un compagno di squadra qualunque, Prima di una gara così importante abbiamo parlato davvero tanto. Quando ho fatto il gol e poi al fischio finale è bastato uno sguardo per capirci: non serviva nemmeno parlarci»

FUTURO – Esposito sul suo futuro è molto chiaro ed umile: «L’Inter è l’Inter, stiamo parlando dei campioni d’Italia: io sono già onorato ad essere di proprietà di quella squadra. Vedo difficile che possa restare lì nella prossima stagione: io sono giovane e ho bisogno solo di giocare e divertirmi».